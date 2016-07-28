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غدا.. مؤسسة الكبد المصرى تحتفل باليوم العالمى لمرض الكبد الفيروسى

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غدا.. مؤسسة الكبد المصرى تحتفل باليوم العالمى لمرض الكبد الفيروسى غدا.. مؤسسة الكبد المصرى تحتفل باليوم العالمى لمرض الكبد الفيروسى
تحتفل مؤسسة الكبد المصرى باليوم العالمى لمرض الكبد الفيروسى برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب غدا الخميس.

وقال الدكتور جمال شيحة فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع": "تقام الاحتفالات بمقر المؤسسة بمدينة شربين بالدقهلية، وتشمل إطلاق سلسلة من حملات التوعية بالالتهاب الكبدى سى، وتوزيع الملصقات والمنشورات المعدة بواسطة الائتلاف العالمى للفيروسات الكبدية والتى تحمل رسائل توعية وقائية، وتوزيع "تيشرت" دعائى لليوم، وأدوات صحية للنظافة الشخصية" .

وأكد الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى أن احتفالات المؤسسة باليوم العالمى للفيروسات الكبدية تشمل أيضا إجراء تحاليل وظائف كبد للمرضى بالمجان، وعرض تسعة أفلام رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد باللغة العربية لزيادة التوعية المجتمعية بالتهابات الكبدية الفيروسية، وطرق العدوى، ومخاطر الإصابة و السلوكيات الصحية السليمة لتجنب الإصابة بالتهاب الكبدى بى وسى .

وأشار الدكتور جمال شيحة إلى أن المؤسسة سوف تنظم اجتماع عمل لأعضاء اللجان المجتمعية بـ30 قرية مصرية بمحافظات والمشاركة بمبادرة "نحو قرية خالية من الفيروسات الكبدية " وكذلك تكريم أعضاء 10 قرى تم إعلانها قرى خالية من الفيروسات الكبدية فى مايو 2016.

يذكر أن احتفالات مؤسسة الكبد المصرى باليوم العالمى للفيروسات الكبدية تنطلق للعام الخامس على التوالى، ويهدف إطلاقها إلى بناء رأى عام مجتمعى داعم لهدف إعلان مصر خالية من فيروس سى وتوعية وتثقيف شرائح المجتمع بطرق الوقاية من الإصابة بالفيروسات الكبدية.


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