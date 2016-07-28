أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عكس الشائع.. شرب الشاى الساخن يبرد الجسم فى أيام الصيف

Google+ Print
عكس الشائع.. شرب الشاى الساخن يبرد الجسم فى أيام الصيف عكس الشائع.. شرب الشاى الساخن يبرد الجسم فى أيام الصيف
فكرة تناول المشروبات الساخنة فى الطقس الحار تعود لمئات السنين، وهذا يبدو وكأنه فكرة مجنونة، خصوصًا فى وجود عصير الليمون البارد والآيس كريم بالثلاجة.

وأوضح الباحثون فى الدراسة المنشورة مؤخراً فى عام 2012 أن شرب المشروبات الدافئة يمكن أن تقلل فعليا من حرارة الجسم بالمقارنة مع المشروبات الباردة.

ووجد الباحثون بعد تناول المشروب الدافئ، أن حرارة الجسم كانت فى الواقع أقل عند تناول المشروبات الباردة، حيث إن الأولى تجعل الجسم يعرق أكثر، وهى واحدة من السبل الرئيسية لخفض درجة حرارة الجسم والحفاظ على التوازن الحرارى.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

جربى أقنعة الشاى والينسون أفضل طرق العناية بالبشرة
>
>4 فوائد لشرب الشاى الأخضر قبل النوم.. تعرف عليها
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365