عكس الشائع.. شرب الشاى الساخن يبرد الجسم فى أيام الصيف

فكرة تناول المشروبات الساخنة فى الطقس الحار تعود لمئات السنين، وهذا يبدو وكأنه فكرة مجنونة، خصوصًا فى وجود عصير الليمون البارد والآيس كريم بالثلاجة.

وأوضح الباحثون فى الدراسة المنشورة مؤخراً فى عام 2012 أن شرب المشروبات الدافئة يمكن أن تقلل فعليا من حرارة الجسم بالمقارنة مع المشروبات الباردة.

ووجد الباحثون بعد تناول المشروب الدافئ، أن حرارة الجسم كانت فى الواقع أقل عند تناول المشروبات الباردة، حيث إن الأولى تجعل الجسم يعرق أكثر، وهى واحدة من السبل الرئيسية لخفض درجة حرارة الجسم والحفاظ على التوازن الحرارى.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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