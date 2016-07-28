تعرف على فوائد التين الطازج.. يعالج الجروح ويحمى من السرطان

يتناول الكثيرون التين الطازج دون التعرف على فوائده، فيعتبره البعض فاكهة ليس لها من الأهمية الكثير، ويفضلون بدلا منها الفواكه الأكثر شعبية.

ويقدم الموقع الأمريكى "هيلث" فوائد التين الطازج للجسم حتى يغتنم الجميع الفرصة لشرائه والاستمتاع بفوائده، إذ أشار خبراء التغذية إلى أن التين الطازج غنى بالألياف لهذا هو أحد الطرق الطبيعية لعلاج الإمساك نظرا لتقديمه الكمية الموصى بها من الألياف يوميا لجسم الإنسان، وغنى بالفيتامينات: مثل (B1, B2, B3, B6, C, A, K, E) والكولين، وحمض البانتثونك، وحمض الفوليك.

ويعدّ التين من أغنى الفاكهة المجففة بالمعادن كالبوتاسيوم والكالسيوم بالإضافة إلى أنه غنى بمضادات الأكسدة يساهم فى تقليل خطر الإصابة بالسرطانات.

وأضاف الخبراء :"يمكن استخدام التين كعلاج فعال للجروح إذ تستعمل عن طريق غليها بالحليب العادى ثم وضعها على الجروح ولكن بعد أن تبرد قليلاً بحيث يتحملها الشخص، كما يساعد على التخلص من البلغم الذى يتكون فى الصدر وخاصة عند المدخنين".

ويساهم التين فى حماية القلب وذلك بسبب احتوائه على البوليفينول وعنصر أوميجا 3 وأوميجا 6 ويفضل لمرضى السكر استخدام التين المجفف، إذ أنه يقلل نسبة الأنسولين التى يحتاجها الجسم.

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