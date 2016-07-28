محافظ الإسكندرية: العالم ينظر لمصر على أنها الدولة المستقرة الوحيدة

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إن رئيس الوزراء اليونانى فى زيارته الأخيرة للإسكندرية قال أن الرئيس السيسى جعل مصر الدولة المستقرة الوحيدة فى المنطقة. بما يؤكد على نظرة الدول لنا، وتطلعلهم لاستقرارها، فلدينا المشكلات كباقى دول العالم، وستحل بتوافر الإمكانيات والوقت والإرادة الشعبية.

وأضاف المحافظ فى تصريحات خاصة على هامش افتتاحه المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، أن الإسكندرية، هى العاصمة الثانية لمصر وكانت مدينة الثقافة والفن والجمال، وآن الآوان أن تعود كسابق عهدها قبل الخمس السنوات الماضية التى تلت أحداث ثورة 25 يناير.

وأوضح عبد الظاهر، أن الإسكندرية اختفت منها الاحتفالات فى الفترة الماضية، ولابد من عودة تذكيرهم بالفن والثقافة من خلال إقامة مهرجانات فنية وثقافية مستمرة، والإعلان عن ذلك بكل الصور .

وأكد عبد الظاهر، إن الثقافات التى ظهرت بعد الثورة كانت كلها عنف وغدر وخيانة وتحمل الرأى الواحد وعدم تقبل الآخر، وهذه الفترة انتهت فى مصر مع بداية 2016 بانتخابات نزيهة أشاد بها العالم، وبالتالى لابد من عودة الثقافة المناسبة للشعب المصرى .

محافظ الإسكندرية يأمر بدعاية مجانية لمهرجان "الموسيقى والغناء"