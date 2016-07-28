أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية: العالم ينظر لمصر على أنها الدولة المستقرة الوحيدة

Google+ Print
محافظ الإسكندرية: العالم ينظر لمصر على أنها الدولة المستقرة الوحيدة محافظ الإسكندرية: العالم ينظر لمصر على أنها الدولة المستقرة الوحيدة
قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إن رئيس الوزراء اليونانى فى زيارته الأخيرة للإسكندرية قال أن الرئيس السيسى جعل الدولة المستقرة الوحيدة فى المنطقة. بما يؤكد على نظرة الدول لنا، وتطلعلهم لاستقرارها، فلدينا المشكلات كباقى دول العالم، وستحل بتوافر الإمكانيات والوقت والإرادة الشعبية.

وأضاف المحافظ فى تصريحات خاصة على هامش افتتاحه المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، أن الإسكندرية، هى العاصمة الثانية لمصر وكانت مدينة الثقافة والفن والجمال، وآن الآوان أن تعود كسابق عهدها قبل الخمس السنوات الماضية التى تلت أحداث ثورة 25 يناير.

وأوضح عبد الظاهر، أن الإسكندرية اختفت منها الاحتفالات فى الفترة الماضية، ولابد من عودة تذكيرهم بالفن والثقافة من خلال إقامة مهرجانات فنية وثقافية مستمرة، والإعلان عن ذلك بكل الصور .

وأكد عبد الظاهر، إن الثقافات التى ظهرت بعد الثورة كانت كلها عنف وغدر وخيانة وتحمل الرأى الواحد وعدم تقبل الآخر، وهذه الفترة انتهت فى مصر مع بداية 2016 بانتخابات نزيهة أشاد بها العالم، وبالتالى لابد من عودة الثقافة المناسبة للشعب المصرى .


>محافظ الإسكندرية يأمر بدعاية مجانية لمهرجان "الموسيقى والغناء"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب