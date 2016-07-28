مدرب الوداد: الأهلي خطفنا

قال جون توشاك المدير الفني لفريق الوداد المغربي أن فريقه خاض مباراة قوية أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة.

وفاز الأهلي على الوداد بهدف دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري الأبطال.

وتحدث توشاك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا:"واجهنا سوء حظ شديد أمام الأهلي وأهدرنا الكثير من الفرص في المباراة".

وأضاف"الأهلي سجل من فرصة وحيد من ضربة ثابتة ولعب بشكل دفاعي حتى نهاية المباراة".

وأتم"علينا التركيز فيما هو قادم لأن اللاعبين لم يكونوا في مستواهم خلال هذه المباراة وعليهم أن يستعيدوا مستواهم سريعا في المباريات المقبلة".