ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب مدرعة الشرطة بأبوتشت

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المصابين فى انقلاب مدرعه شرطة بترعة بمركز أبوتشت مما أسفر عن إصابة مستقليها وهم ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزى و5 مجندين.

أفاد مصدر مسئول، بأن المجندين المصابين هم (مؤمن شعبان 21 سنة من محافظة سوهاج وعلى حسن محمود 21 سنة من محافظة سوهاج و محمود أبو المجد على سائق المدرعة 41 سنه مركز قوص محافظة قنا و مصطفى عادل بدرى 21 سنة محافظة أسوان، وحازم فيصل 23 سنة محافظة بنى سويف)، وجميعهم مصابين بحروق متنوعة وتم تحويل المصابين الثانى والثالث لمستشفى أسيوط الجامعى بالإضافة إلى ضابط بالأمن المركزى بكدمات خفيفة وخرج من المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية.

كان قد أصيب منذ قليل، ضابط و 5 أفراد شرطة فى حادث إنقلاب مدرعة كانوا يستقلونها على طريق قرية أبوشوشة التابعة لمركز شرطة أبوتشت.

إصابة ضابط و7 أفراد شرطة فى حادث انقلاب مدرعة بأبوتشت بقنا