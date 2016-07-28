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مارجريت عازر: مناهج التعليم تعانى خللا شديدا تجاه الأقباط والمرأة

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مارجريت عازر: مناهج التعليم تعانى خللا شديدا تجاه الأقباط والمرأة مارجريت عازر: مناهج التعليم تعانى خللا شديدا تجاه الأقباط والمرأة
شددت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، على ضرورة وأهمية تطبيق القانون، فيما يتعلق بأحداث المنيا وبنى سويف مؤخراً، مؤكدة:" العالم كله بيضرب بمصر المثل فى تعامل المسلمين مع المسحيين".

كما طالبت "عازر"، فى حوارها مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، بضرورة تطبيق القانون والعقوبات الرادعة والاهتمام بالتعليم والخطاب الدينى والإعلامى، مضيفة :"هناك خلل فى المنظومة التعليمية، ومناهج التعليم لابد من مراجعتها جيداً لأنها تتضمن نظرة متدنية للمرأة..مناهج التعليم تعانى خللا شديدا تجاه الأقباط والمرأة".

وفى رسالتها لأقباط المهجر، قالت:"ندرك تماما ما تفعلونه من أجل مصر لكننا نحتاج مؤازرتكم دون استقواء بالخارج لأن مصر قادرة على إنهاء المشكلة".

بدوره أشار كمال زاخر الكاتب والمفكر القبطى، إلى أن هناك اختراقا طائفيا حدث للشارع المصرى نتيجة الخطاب الدينى المتطرف، ومن يسمون أنفسهم فقهاء السلطة والدعاة الجدد لإزاحة المعتدلين وعلماء الأزهر، موضحاً أن ما حدث فى المنيا وبنى سويف، ليس فتنة بل أعمال إجرامية تتطلب التدخل وتفعيل القانون.

وفى رسالته لأقباط المهجر، قال:"لو تريدون الدفاع عن مصر اختاروا المكان الصح من خلال منظمات الأمم المتحدة والسفارة المصرية ورؤى وحلول موضوعية وبدون مظاهرات، ومساعدة مصر فى مواجهة الإرهاب"، مشدداً على ضرورة إعادة الاعتبار لسيادة القانون وإعادة النظر فى الدولاب الحكومى بالإدارة المحلية.

- مارجريت عازر: الانتهاكات ضد الأقباط ممنهجة.. ومتظاهرو المهجر "قلة"

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مصر 365

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