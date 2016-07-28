أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأوقاف": ماذا يضير المواطنون إذا كانت الخطبة مكتوبة أم من عقل الخطيب

Google+ Print
"الأوقاف": ماذا يضير المواطنون إذا كانت الخطبة مكتوبة أم من عقل الخطيب "الأوقاف": ماذا يضير المواطنون إذا كانت الخطبة مكتوبة أم من عقل الخطيب
قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الاوقاف، معلقا على أزمة الخطبة المكتوبة، إنه عقب ثورة 30 يونيو اتخدت وزارة الأوقاف قرارا بالخطبة الموحدة بعد احتدام آراء المواطنين السياسة، فتحلاظ أنه كانت هناك بلبة حين يحيد الخطيب عن الخطبة ويتطرق لأمور سياسية، فأرادت الوزارة أن تكون خطبة الجمعة لمدة عشر دقائق، بهدف معالجة موضوعات معينة بالمجتمع المصرى.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يوم بيوم على فضائية النهار، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ردا على رفض هيئة العلماء الخطبة المكتوبة، :" لا أبدى رأيى فيما تراه هيئة كبار العلماء، وهذا الأمر دعوى ويتعلق بالدعاة، فما الذى يضيرالمواطنين إذا كانت الخطبة من روقة أو كانت من عقولهم"، ليقاطعه مقدم البرنامج قائلا :" أنت تصر على الخطبة.. هيئة كبار العلماء رفضت الأمر"، فرد "طايع"، أن الوزارة ماضية فى إقناع الأئمة بها، وما زال الأمر استرشادى، لن يطبق حتى يتم التوافق عليه.

- علماء وقيادات الأوقاف يدعمون الوزير ويعلنون إلتزامهم بالخطبة المكتوبة طواعية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365