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اليوم.. العليا للحج السياحى تعتمد تعديل أسعار البرامج والزيادة من 10 - 15%

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اليوم.. العليا للحج السياحى تعتمد تعديل أسعار البرامج والزيادة من 10 - 15% اليوم.. العليا للحج السياحى تعتمد تعديل أسعار البرامج والزيادة من 10 - 15%
أعلن شريف سعيد عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية، عن اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة اليوم الخميس، لاعتماد تعديل سقف برامج الحج هذا العام 1437 ه، بما يتوافق مع الزيادة الرهيبة فى أسعار العملة.

وقال " سعيد " فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة تعديل مسافة السكن لبرامج 4 نجوم ليصبح 750 مترا بدلا من 350 متر والتى تم اعتمادها فى الضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام، وأضاف " سعيد " أنه سيتم مناقشة تثبت الأسعار مع المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية وزيادة الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام .

ومن جانب آخر قال أحد أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة ، رفض ذكر اسمه، إن الزيادة المقترحة لإعادة تسعير برامج الحج والمقرر اعتمادها اليوم الخميس تتراوح ما بين 10 إلى 15 %، على جميع برامج الحج السياحى.

شركات السياحة تطالب بإعادة تسعير برامج الحج لتقديم خدمات لائقة للحجاج
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مصر 365

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