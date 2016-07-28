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استئناف محاكمة شاب أنشأ صفحة بـ"فيس بوك" تحرض ضد الدولة

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استئناف محاكمة شاب أنشأ صفحة بـ"فيس بوك" تحرض ضد الدولة استئناف محاكمة شاب أنشأ صفحة بـ"فيس بوك" تحرض ضد الدولة
تستأنف محكمة جنح عابدين، اليوم الخميس برئاسة المستشار حسين جهاد، محاكمة شاب ينتمى لفكر متطرف بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم وقتل واستباحة دماء رجال الشرطة والجيش والقضاء والإعلام.

كانت الإدارة العامة لمباحث جرائم الإنترنت، تمكنت من ضبط إحدى الصفحات الإلكترونية التى تحث على قلب نظام الحكم وتحاول استقطاب العديد من الشباب للتحريض على قتل رجال الشرطة، فى محاولة من أدمن الصفحة لعمل حشود من الشباب المصرين لقتال رجال الشرطة والجيش، ووضع الفتاوى التى تبيح دماءهم.


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