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برج الحمل حظك اليوم الخميس 28/7/2016

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 28/7/2016 برج الحمل حظك اليوم الخميس 28/7/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


> لمواليد هذا البرج ستضاف إليك عدد من المهام من قبل مديريك ، عليك أن تنفذها بتركيز شديد و اهتمام حتي تصبح محط تقديرهم .

على الصعيد العاطفي:


>علاقتك بشريكك تسير بخطى جيدة و ثابتة، عليك أن تدعم شريكك مثلما يفعل هو ، فإيمانه بحبكما يجعله يقدم الكثير من التضحيات من أجلك .

برج الحمل على الصعيد الصحى


>لمواليد برج الحمل ابتعد عن تناول الحلويات بكميات كبيرة ،واتجه لاتباع نظام غذائى صارم يعيد لك رشاقتك .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل لك أن هناك مكافأة مالية في الطريق إليك ، من جهة أخري ستلتقي صديقا قديما ستستطيع أن تستعيد الكثير من الذكريات معه.

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مصر 365

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