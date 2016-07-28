برج الحمل حظك اليوم الخميس 28/7/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> لمواليد هذا البرج ستضاف إليك عدد من المهام من قبل مديريك ، عليك أن تنفذها بتركيز شديد و اهتمام حتي تصبح محط تقديرهم . على الصعيد العاطفي:

>علاقتك بشريكك تسير بخطى جيدة و ثابتة، عليك أن تدعم شريكك مثلما يفعل هو ، فإيمانه بحبكما يجعله يقدم الكثير من التضحيات من أجلك . برج الحمل على الصعيد الصحى

>لمواليد برج الحمل ابتعد عن تناول الحلويات بكميات كبيرة ،واتجه لاتباع نظام غذائى صارم يعيد لك رشاقتك . توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل لك أن هناك مكافأة مالية في الطريق إليك ، من جهة أخري ستلتقي صديقا قديما ستستطيع أن تستعيد الكثير من الذكريات معه.

شبكةعيونالإخبارية

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