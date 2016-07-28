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برج السرطان حظك اليوم الخميس 28/7/2016

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 28/7/2016 برج السرطان حظك اليوم الخميس 28/7/2016

على الصعيد المهني:


>لمواليد هذا البرج حياتك المهنية تسودها بعض الاضطرابات، لا تتردد فى عرض أفكار مشروعك الجديد على مديرك .

على الصعيد العاطفي:


> حياتك العاطفية تحتاج للكثير من التجديد بعد دخول شبح الملل له ، اقترح علي شريكك السفر لأي من الأماكن الهادئة لاستعادة العلاقة بشكلها المميز .

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج السرطان عليك الاهتمام بالصعيد الصحي و ممارسة الرياضة في الهواء النقي وخاصة اليوجا و المشي .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك مكافأة مالية في الطريق إليك ، كما ستفاجأ بدعوة أحد أصدقاءك لك لقضاء سهرة مميزة معا .

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مصر 365

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