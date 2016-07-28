برج السرطان حظك اليوم الخميس 28/7/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>لمواليد هذا البرج حياتك المهنية تسودها بعض الاضطرابات، لا تتردد فى عرض أفكار مشروعك الجديد على مديرك .> حياتك العاطفية تحتاج للكثير من التجديد بعد دخول شبح الملل له ، اقترح علي شريكك السفر لأي من الأماكن الهادئة لاستعادة العلاقة بشكلها المميز .>لمواليد برج السرطان عليك الاهتمام بالصعيد الصحي و ممارسة الرياضة في الهواء النقي وخاصة اليوجا و المشي .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك مكافأة مالية في الطريق إليك ، كما ستفاجأ بدعوة أحد أصدقاءك لك لقضاء سهرة مميزة معا .