برج السرطان حظك اليوم الخميس 28/7/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:
>لمواليد هذا البرج حياتك المهنية تسودها بعض الاضطرابات، لا تتردد فى عرض أفكار مشروعك الجديد على مديرك .
على الصعيد العاطفي:
> حياتك العاطفية تحتاج للكثير من التجديد بعد دخول شبح الملل له ، اقترح علي شريكك السفر لأي من الأماكن الهادئة لاستعادة العلاقة بشكلها المميز .
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج السرطان عليك الاهتمام بالصعيد الصحي و ممارسة الرياضة في الهواء النقي وخاصة اليوجا و المشي .
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك مكافأة مالية في الطريق إليك ، كما ستفاجأ بدعوة أحد أصدقاءك لك لقضاء سهرة مميزة معا .