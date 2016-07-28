حظك اليوم برج الأسد اليوم الخميس 28 يوليو 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>في محاولاتك للإنجاز بسرعة اليوم قد تقع في بعض الأخطاء حاول ألا تجعلك تتوقف عندها ولكن لا تتجاهلها لأن هذا يجعلها تتفاقم وتصبح أسوأ، حاول أن تديرها وتتعامل معها بحكمة. على الصعيد العاطفي:

>التفاهم أمر ضروري وشرط أساسي لنجاح أي علاقة وهذه القاعدة يجب أن تبدأ تطبيقها فورًا مع شريك حياتك، وحاول مهما حدثت من تجاوزات أن تتفهمه وتطلب منه أن يكون أكثر وضوحا. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>التوتر يجعلك تخسر الكثير من طاقتك وهو ما يمكنك أن تواجهه ببعض الاسترخاء كي تواصل عملك دون أن يؤثر التوتر على تركيزك، وحاول أن تعتمد أكثر على الغذاء الصحي. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>بعض الظروف ستجعلك مجبرا على مواجهة أشباح من الماضي كنت تحاول جاهدا ان تتجنبها، وكل ما تحتاجه اليوم أن تكون أكثر تسامحا مع نفسك قبل الآخرين لتتخطى الموقف.

شبكةعيونالإخبارية

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