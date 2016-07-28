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حظك اليوم برج الحوت

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حظك اليوم برج الحوت حظك اليوم برج الحوت

على الصعيد المهني:
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تواجه الآن مشكلات مع كثير من الأشخاص و الجبهات فى العمل، المواقف متلاحقة والقرارات المتسرعة حالياً ستتسبب فى خسائر كثيرة لك، تحتاج إلى هدوء وتفكير عميق قبل أن تخطو خطوة واحدة تحسب ضدك، الأمور ستشهد انفراجة قريبة فتمسك بالأمل ولا تيأس.

على الصعيد العاطفي:
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حالتك النفسية تدفعك للرغبة فى العزلة والابتعاد عن كثير من المناسبات الاجتماعية، و تساقط الأقنعة يجبرك على إعادة ترتيب أولوياتك فى التعامل مع الأشخاص، وتغيير قريب جداً فى قائمة علاقاتك الاجتماعية التى ستعيد ترتيبها بعد أن وجدت كثيرا من الأشخاص لا يمكن أن تظل تعاملهم بنفس الأسلوب، فالظروف ستتغير سريعاً.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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لايمكنك تحمل ألام العظام كثيراً تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب، واستخدام المسكنات الطبيعية مثل زيت الخروع، وعليك بالابتعاد نهائياً عن المشروبات المنبهة مث الشاى والقهوة حتى لا تزيد من أوجاعك، ربما يستمر معك الوجع لفترة لكنك ستتحسن قريباً بإذن الله.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيد ترتيب حسابته وترتيب أولويات الأشخاص فى حياته، بعدما تتوالى المواقف على الصعيد الاجتماعى وتنكشف معها حقيقة الأشخاص التى تظهر معادنهم الحقيقية ،بالإضافة إلى حالته النفسية السيئة بسبب عدد من الصدمات الشديدة حالياً لكنها حتماً ستقودك إلى قرارات صحيحة.
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مصر 365

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