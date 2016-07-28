حظك اليوم برج العقرب اليوم الخميس 28 يوليو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>هناك الكثير من الفرص المتاحة أمامك لتكسب أرضية جديدة في العمل فلا تضيع هذه الفرص هباء وضع لنفسك خطة عملية للاستفادة منها قدر الإمكان.>حاول أن تفكر في عروض الارتباط التي تطرح عليك بعقلانية بعيدًا عن الأحكام المسبقة وفي الوقت نفسه لا تجبر نفسك على أن تفعل شيئًا لا تريده، وحين تتوصل لقرار أنت واثق منه احرص على أن تواجهه به بكل صراحة كي لا تتركه للأمل الزائف.>لن تتحسن حالتك الصحية دون التخلي عن العادات الغذائية السيئة التي تفعلها، وكن اكثر حذرا بشأن مشاكل صحية في الجهاز الهضمي سببها التوتر العصبي والضغوط.>تجاهل أي معلومة لا تثق في مصداقيتها وصحتها بشكل كامل ولا تتخذ قرارات بناء على معلومات غير موثوقة، أنت أكثر عرضة للخداع هذه الأيام وستكن النتائج خطيرة.