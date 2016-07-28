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حظك اليوم برج العذراء

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حظك اليوم برج العذراء حظك اليوم برج العذراء

على الصعيد المهني:
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مخاوف كثيرة تسيطر على تفكيرك بشأن وضعك المهنى، أسباب كثيرة تحول بينك وبين تنفيذ عدد من المشروعات التى طرحتها منذ فترة، لكن حماسك وإصرارك على إثبات كفائتك سيساعدوك كثيراً على تحقيق ذاتك والعودة إلى ريادتك المعهودة وستعود لتخطف الأنظار بتميزك من جديد.

على الصعيد العاطفي:
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الحنين إلى الماضى يدفعك إلى زيارة كثير من الأماكن القريبة إلى قلبك، والحديث مع أشخاص غير قريبين يجعل رؤيتك تختلف كثيراً فى العديد من الأمور، ربما يكون ابتعادك على الأصدقاء المقربين من شأنه مساعدتك على الوصول إلى الكثير من القرارات الصعبة والصحيحة التى تفكر فيها منذ فترة طويلة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
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الألتزام بنظام غذائى صحى أصبح ضرورة مُلحة، والحاجة إلى اتباع حمية غذائية أصبح ضرورى، بعد المشكلات الصحية المتلاحقة التى حدثت لك بسبب زيادة وزنك، ممارسة الرياضة والابتعاد عن تناول وجبات دسمة متأخرة وقبل النوم مباشرة سيساعدك كثيراً على خسارة وزنك سريعاً.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتعامل مع الأوضاع العملية بشىء من الحكمة والثبات الانفعالى بعدما يجد أن رؤساءه أطاحوا بعدد من الأشخاص ممن يفتعلوا المشكلات و لا يعطوا العمل الاهتمام اللازم، يحتاج مولود العذراء إلى ترتيب أفكاره ووضع جدول زمنى لتنفيذها.
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مصر 365

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