برج الجدي حظك اليوم الخميس 28 يوليو 2016

برج الجدي على الصعيد المهني:

> اليوم هو وقت مناسب للبدء في المشروعات، كنت من قبل شخص دؤوب وتحب عملك ولم يتم تقديرك ولكن اليوم فرصة تقدير مجهودك كبيرة قد تحصل عل مكافأة مادية كما ستستمتع بمدح رؤسائك وزملائك. على الصعيد العاطفي:

> تشعر اليوم بثقة كبيرة في نفسك وتشعر أنك ترغب في توضيح العديد من الأمور لشريك حياتك، سوف تدرك أن اهتمامك بالحصول على صحة جيدة سيحسن حياتك العاطفية بشكل كبير، ستكون واضحا تماما مع شريك حياتك فيما يخص ما تحتاجه منك. على الصعيد الصحي:

> تعاني اليوم من الأرق، عليك أن تعرف أن حصولك على قدر من النوم الكافى وممارسة التمرينات الرياضية اللازمة سيساعدك على إنجاز العديد من المهام، عدم حصولك على القدر الكافي من الراحة تجعلك متعبا طوال الوقت. توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

> سيأتي في طريقك العديد من الفرص فلا تتسرع في أن تحصل عليها جميعا، فكر جيدا في هذه الفرص شارك أصدقاءك في استشارتهم فيما يخص هذه الفرص ، ستأتيك العديد من المفاجئات ليست جميعها سارة ، لا تترك الأمور دون أن تأخذ قرارا لأنها ستحدد مصيرك.

شبكةعيونالإخبارية

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