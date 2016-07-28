برج الدلو حظك اليوم الخميس 28 يوليو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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تشعر اليوم بالحيوية، ستتعرض اليوم لضغوطات في العمل كثيرة ولكنك تكون سعيدا، كثير من الأشياء ستأخذ مسارا إيجابيا، ولكن مع كل ذلك لا تتجاهل صحتك فأساس الذهن والتفكير الجيد الصحة الجيدة.قد تكون في فترة عليك أن تختار بين طريقك وبين شريك حياتك، حاول أن تفكر جيدا في هذا الأمر ولا تعكر صفو علاقتك بشريك حياتك بسبب مصلحتك الشخصية.الحالة الجيدة لا تكون للجسم فقط ولكن للذهن ايضا، فرصتك اليوم لتكون في حالة جيدة كبيرة، ستعشر برضا كبير اليوم قد عانيت من عدم وجوده لفترة طويلة.حان الوقت لتأخذ رائحة من جدول الزاخم، وأن تلقي نظرة هادئة على ما يدور حولك، ستكون وافيا تماما لما وعدت في تنفيذه، خذ قسطا من الراحة واستمتع بثمار مجهودك وتعبك.