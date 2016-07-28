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حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الخميس 28 يوليو 2016

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حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الخميس 28 يوليو 2016 حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الخميس 28 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>بعض الأفكار الفلسفية تسيطر عليك وتؤثر سلبا على آدائك في العمل وهذا لن يكون جيدا الا اذا كنت واحدا ممن يعملون في مجالات مرتبطة بالتفكير مثل السياسة او المحاماة او الأدب.

على الصعيد العاطفي:


>عليك أن تنتبه إلى احتياجات ورغبات شريك حياتك وتتواصل معه بصراحة وتعملان معا على ازالة اي سوء تفاهم بينكما.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>الأوضاع المتوترة على صعيد العلاقة العاطفية تؤثر على صحتك بشدة، حاول أن تحرر نفسك من أي أعباء إضافية وتمنحها بعض الاسترخاء وتتجنب أن تهدر طاقتك قدر الإمكان لأنك معرض للإصابة بالصداع.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>حرصك على مشاعر الناس يجعلك محبوبًا منهم ويمنحك مكانة خاصة لديهم ويجعلهم أكثر تسامحًا مع اخطائك لأنهم يعرفون أناه غير مقصودة فحافظ على مكانتك هذه ولا تفكر ان تتغير ابدًا.

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مصر 365

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