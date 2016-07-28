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برج القوس حظك اليوم الخميس 28/7/2016

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برج القوس حظك اليوم الخميس 28/7/2016 برج القوس حظك اليوم الخميس 28/7/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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عليك أن تهتم بالعيد المهني ، بعد تعرضك لتوترات كثيرة الفترة الماضية ، اعمل جاهدا على اكتساب طاقة إيجابية .

على الصعيد العاطفي:
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حالتك العاطفية مستقرة لحد كبير ، فالتفاهم بينك و بين شريكك يجعل علاقتكما قوية و مميزة ، حاول أن تحافظ على أسراركما بعيدا عن تدخل من حولكما .

برج القوس على الصعيد الصحي:
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لمواليد برج القوس عليك أن تتخلص من حالة الأرق التي أصابتك مؤخرا بسبب الإرهاق الزائد ، لكن لا تلجأ للعقاقير المنومة كونها تؤثر سلبا علي صحة الإنسان.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن هناك فرصة جيدة من السهل أن تقتنصها فهي ستغير حياتك بشكل عام .
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مصر 365

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