برج القوس حظك اليوم الخميس 28/7/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

> عليك أن تهتم بالعيد المهني ، بعد تعرضك لتوترات كثيرة الفترة الماضية ، اعمل جاهدا على اكتساب طاقة إيجابية . على الصعيد العاطفي:

> حالتك العاطفية مستقرة لحد كبير ، فالتفاهم بينك و بين شريكك يجعل علاقتكما قوية و مميزة ، حاول أن تحافظ على أسراركما بعيدا عن تدخل من حولكما . برج القوس على الصعيد الصحي:

> لمواليد برج القوس عليك أن تتخلص من حالة الأرق التي أصابتك مؤخرا بسبب الإرهاق الزائد ، لكن لا تلجأ للعقاقير المنومة كونها تؤثر سلبا علي صحة الإنسان. توقعات علماء الفلك لبرج القوس

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن هناك فرصة جيدة من السهل أن تقتنصها فهي ستغير حياتك بشكل عام .

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شبكةعيونالإخبارية

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