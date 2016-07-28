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حظك اليوم برج الثور

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حظك اليوم برج الثور حظك اليوم برج الثور

الثور على الصعيد المهني:


>الأجواء لا تساعدك على الإبداع وطرح الأفكار الجديدة التى تتناسب مع حجم قدراتك المهنية، أنت من الشخصيات التى لا تجيد التعامل مع روتين العمل والأجواء المتوترة، وتحتاج دائماً إلى هدوء ذهنى ونفسى حتى تخرج مشروعات وتنفذها على أكمل وجه، الوقت حالياً يحتاج إلى تعامل بصبر وحكمة حتى تعبر من هذه الفترة سريعاً.

على الصعيد العاطفي:


>حب قديم يعاود الظهور لك بعد أن انقضت فترة طويلة على هذه التجربة، لايمكن أن يتخلى مولود الثور عن مشاعره بسهولة خاصة إن كانت صادقة مايجعلك حائراً بين إنهاء علاقاتك الحالية التى تربطك بأحد الأشخاص، والعودة إلى حبك القديم أن الابتعاد عن هذه المشاعر.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>التدخين ومشاكل حساسية الصدر لا يفترقان أبداً، تحتاج غلى أخذ قرار فورى بالإقلاع عن التدخين حتى تبدأ فى العلاج من مشكلات الصدر والرئةوما يصحبها من كحة مزمنة وضيق فى التنفس يسببان مصدر إزعاج حقيقى لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يفقد اهتمام رؤساءه فى العمل والاستماع إلى انتقادات كثيرة بسبب عدم تنفيذ مشاريع مطلوبة منه بعدما ابتعد عن صفة الإبداع التى كانت تميز أدائه المهنى، والوقت الآن لا يسمح لإقامة علاقة عاطفية جديدة خاصة أن علاقاتك العاطفية متجددة ولا تنتهى بشكل موحد، فعليك بالتفكير جيداً أولاً

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مصر 365

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