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برج الميزان حظك اليوم الخميس 28 يوليو 2016

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 28 يوليو 2016 برج الميزان حظك اليوم الخميس 28 يوليو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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عليك أن تظل فى مرحلة التأهب والتمرد ، يرتكب هؤلاء الذين يعتقدون أن لديهم المعلومات الكافية أخطاء كثيرة، حاول أن تحافظ اليوم على هدوءك وثبتاتك حتى لا تقع في أخطاء.

على الصعيد العاطفي:
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ستحصل اليوم على معارف وأصدقاء جدد، وذلك سيساعدك على فهم المعنى الحقيقى للحب وسيجعلك قادرا على أن تفرق وتختار الشخص المناسب لك، حاول أن تعامل كل من حولك اليوم بشكل لطيف.

على الصعيد الصحي:
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لا يمكن التنبؤ بشكل واضح عن وضع حالتك الصحية اليوم، ولكن تكون قدراتك الذهنية جيدة وسستعامل بشكل جيد مع المواقف، ستتعرض لبعض الضغوطات اليوم ولكن من خلال تنظيمك لوقت ستستطيع أن تنجز مهتم عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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كل شيء يحدث اليوم سيكون في مكانه ، ستعوض بعض الخسائر ، تميل إلى التفاؤل ، ولكن ادرس الأمور جيدا وركز في التفاصيل بل أن تندفع في أى شيء.

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مصر 365

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