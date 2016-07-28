مرتضى منصور: بكلمة شرف.. ميدو جابر في المقاصة أو الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لم يصرف النظر عن التعاقد مع ميدو جابر لاعب المقاصة.

وأضاف مرتضى في تصريحاته لقناة صدى البلد "مرتبط مع رئيس المقاصة بكلمة شرف، واتفاق شفهي بأن ميدو جابر إما في الزمالك أو المقاصة، حتى لو تلقى المقاصة عرضًا بمليار جنيه".

وبرر رئيس الزمالك التأخر في ضم ميدو جابر، قائلا: "للأسف، هناك رسالة خاطئة وصلت له، بأن الزمالك لا يصرف مستحقات لاعبيه، هذا غير صحيح، وأتحدى أي لاعب يثبت ذلك".

وأشار إلى أنه تحدث مع رئيس المقاصة محمد عبد السلام، ليطلب التعاقد مع 4 لاعبين، ضم منهم الثلاثي حسني فتحي ومحمد مسعد ومحمود عبد العاطي "دونجا".

وأكد مرتضى منصور أن ناديه يخطط أيضا لضم كل من محمود حمدي لاعب طلائع الجيش، ومحمد مجدي لاعب المصري، لتدعيم خط الدفاع.

ولفت إلى أنه تم استعادة المعارين إبراهيم صلاح، إسلام جمال، أوباما وخالد قمر، إضافة إلى ضم كل من أسامة إبراهيم ومحمد ناصف من إنبي، وعلي فتحي، وصلاح ريكو، إضافة إلى لاعب أفريقي سيتحدد خلال أيام.