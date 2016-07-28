أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

من يقود الزمالك أمام الإسماعيلي؟ مرتضى يعلن أسماء الجهاز كاملا

Google+ Print
من يقود الزمالك أمام الإسماعيلي؟ مرتضى يعلن أسماء الجهاز كاملا من يقود الزمالك أمام الإسماعيلي؟ مرتضى يعلن أسماء الجهاز كاملا

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عن استمرار محمد صلاح كمدير فني للفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي بعد استقالة محمد حلمي قبل مواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس .

وقبل الزمالك استقالة محمد حلمي المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 1-0.

وكشف مرتضى في تصريحات لقناة أون تي في عن تشكيل الجهاز الفني للزمالك أمام الإسماعيلي:

إسماعيل يوسف - مدير كرة

محمد صلاح - مدير فني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي

مؤمن سليمان - مدرب عام

علاء عبد الغني - مدرب

وأضاف "جمال عبد الحميد أصبح خارج الجهاز الفني للفريق وسيعود مرة أخرى لمنصبه في قطاع الناشئين بالنادي".

وواصل "رئيسان في المركب تغرق، لذلك سيستمر إسماعيل يوسف وسيرحل جمال عبد الحميد وعبد الحليم علي مع محمد حلمي".

ويلعب الإسماعيلي مع الزمالك في استاد الإسكندرية يوم الثالث من أغسطس المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب