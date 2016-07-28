من يقود الزمالك أمام الإسماعيلي؟ مرتضى يعلن أسماء الجهاز كاملا

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عن استمرار محمد صلاح كمدير فني للفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي بعد استقالة محمد حلمي قبل مواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر.

وقبل الزمالك استقالة محمد حلمي المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 1-0.

وكشف مرتضى في تصريحات لقناة أون تي في عن تشكيل الجهاز الفني للزمالك أمام الإسماعيلي:

إسماعيل يوسف - مدير كرة

محمد صلاح - مدير فني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي

مؤمن سليمان - مدرب عام

علاء عبد الغني - مدرب

وأضاف "جمال عبد الحميد أصبح خارج الجهاز الفني للفريق وسيعود مرة أخرى لمنصبه في قطاع الناشئين بالنادي".

وواصل "رئيسان في المركب تغرق، لذلك سيستمر إسماعيل يوسف وسيرحل جمال عبد الحميد وعبد الحليم علي مع محمد حلمي".

ويلعب الإسماعيلي مع الزمالك في استاد الإسكندرية يوم الثالث من أغسطس المقبل.