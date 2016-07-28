مرتضى منصور يعترف.. قراري هذا كان خاطئا

اعترف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بأن قرار تعيينه إسماعيل يوسف كرئيس للجهاز مع جمال عبد الحميد كمدير للكرة قرارا خاطئا.

وكان مرتضى قد عيّن الثنائي في جهاز يقوده محمد حلمي الذي استقال عقب الخسارة أمام صن داونز 1-0 في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليجري تعديلات واسعة في الجهاز الفني. (التفاصيل)

وقال مرتضى عقب قناة (ON TV): "قرار تعيين جمال عبد الحميد وإسماعيل يوسف معا كان قرارا خاطئا".

وأضاف "الثنائي بنفس المهام لهذا سنستغنى عن أحدهما والآخر سيبقى، وسيستمر إسماعيل يوسف كمدير للكرة".

وتابع "في وجود محمد حلمي ظهرت العديد من المشاكل في الفريق، اشتباك بين كهربا وطارق حامد، وأيضا حازم إمام وباسم مرسي.. لا توجد سيطرة".

وواصل رئيس الزمالك "سنقوم باختيار مدرب أجنبي يليق باسم الزمالك".