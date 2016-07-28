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معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة الزقازيق تستقبل طلاب الثانوية العامة اليوم

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معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة الزقازيق تستقبل طلاب الثانوية العامة اليوم معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة الزقازيق تستقبل طلاب الثانوية العامة اليوم
تفتح معامل الحاسبات بجامعة الزقازيق، أبوابها فى التاسعة من صباح اليوم الخميس، لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق، وحتى يوم الاثنين المقبل.

وأكد الدكتور خالد عبدالبارى رئيس الجامعة أنه تم الاستعداد لاستقبال الطلاب لتسجيل الرغبات فى أربعة معامل قابلة للزيادة فى حالة زيادة الإقبال، مشيرا إلى أنه تم تخصيص فريق من المشرفين ذوى الخبرة للتسجيل الإلكترونى وآخرين للرد على استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضح الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التقديم سيتم طبقا لشرائح المجموع المعلن عنها طبقا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن وأن الحد الأدنى لطلاب شعبة علمى علوم 396 درجة بنسبة 96.6% فأكثر، والحد الأدنى لشعبة علمى 380 درجة بنسبة 92.7% فأكثر، و328 درجة للشعبة الأدبية أى بنسبة 80% فأكثر.

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