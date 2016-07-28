جنح طنطا تقضى بحبس نقيب المهندسين بالغربية 4 سنوات غيابيا لتبوير قطعة أرض

أصدرت محكمة جنح مركز طنطا فى محافظة الغربية حكما بالسجن 4 سنوات غيابيا، على الدكتور محمد أحمد ضبعون نقيب المهندسين بالغربية ونائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، وتغريمه ألف جنيه وكفالة 10ألاف جنيه فى القضية المرفوعة ضده من الجمعية الزراعية بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بتهمة تبوير قطعة أرض صالحة للزراعة والبناء عليها فى زمام القرية بالمخالفة لأحكام القانون.

يأتى قرار المحكمة وفقا للبلاغ المقدم من الجمعية الزراعية ضد نقيب المهندسين الدكتور محمد ضبعون تتهمة بتوبير الأرض الزراعية الصالحة للزراعة والبناء عليها وتشوين مواد بناء بها وأحيلت القضية لمحكمة الجنح التى أصدرت حكمها المتقدم .

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