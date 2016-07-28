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الخارجية السورية: تفجيرات دمشق والقامشلى هدفها إفشال محادثات جنيف

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الخارجية السورية: تفجيرات دمشق والقامشلى هدفها إفشال محادثات جنيف الخارجية السورية: تفجيرات دمشق والقامشلى هدفها إفشال محادثات جنيف
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن العمليات الإرهابية فى دمشق والقامشلى التى وقعت فى اليومين الأخيرين، هدفها إفشال الجولة الجديدة من محادثات جنيف.

وذكرت الخارجية السورية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء: "من المعيب أن تستمر بعض الدول الأعضاء فى مجلس الأمن بمنع المجلس من اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب".

وطالبت الوزارة فى بيانها القيادات السورية بفرض عقوبات بحق الدول التى تدعم الإرهاب.

يُذكر أنه قتُل صباح اليوم 50 شخصا وأصيب 170 آخرين فى تفجير مزدوج استهدف مدينة القامشلى شمالى سوريا، فيما انفجرت أمس سيارة مفخخة فى حى كفرسوسة وسط العاصمة دمشق، وأدى الانفجار لجرح 4 أشخاص.
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