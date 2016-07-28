أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس دينية البرلمان:نسعى للتوفيق بين الأزهر والأوقاف حول الخطبة المكتوبة

Google+ Print
رئيس دينية البرلمان:نسعى للتوفيق بين الأزهر والأوقاف حول الخطبة المكتوبة رئيس دينية البرلمان:نسعى للتوفيق بين الأزهر والأوقاف حول الخطبة المكتوبة
قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة سعت للوصول إلى حل بشأن الخطبة المكتوبة ، من خلال دعوة وزير الأوقاف لاجتماع ، أكد فيه أن الخطبة المكتوبة تحت الدراسة، ولا يوجد قرار نهائى بشأنها، وطالبناه بدراسة الإيجابيات والسلبيات، وأكدنا على أن الأمر على سبيل الاختيار وليس الإجبار.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع":"لا نريد تنازع أو تفرق على الإطلاق، وننظر لمصلحة البلد، وسنجمع بين الرأيين "الأزهر والأوقاف"، بشأن الخطبة المكتوبة، ولا نريد احتدام، لذا فإن اللجنة ستبحث خلال أيام ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الأوقاف، فى ضوء مستجدات بيان هيئة كبار علماء الأزهر، بشأن رفض الخطبة المكتوبة، وسنحاول التوفيق بين الرأيين خلال الايام المقبلة.


>وزير الأوقاف يتحدى"الأزهر".. مختار جمعة يأمر بتطبيق الخطبة المكتوبة لأئمة الوزارة.. ورئيس القطاع الدينى: لم نكلف أحد غير أئمتنا بها وننظر اقتناع الآخرين.. ويؤكد: لن نمنع الراغبين فى الإرتجال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365