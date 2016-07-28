رئيس دينية البرلمان:نسعى للتوفيق بين الأزهر والأوقاف حول الخطبة المكتوبة

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة سعت للوصول إلى حل بشأن الخطبة المكتوبة ، من خلال دعوة وزير الأوقاف لاجتماع ، أكد فيه أن الخطبة المكتوبة تحت الدراسة، ولا يوجد قرار نهائى بشأنها، وطالبناه بدراسة الإيجابيات والسلبيات، وأكدنا على أن الأمر على سبيل الاختيار وليس الإجبار.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع":"لا نريد تنازع أو تفرق على الإطلاق، وننظر لمصلحة البلد، وسنجمع بين الرأيين "الأزهر والأوقاف"، بشأن الخطبة المكتوبة، ولا نريد احتدام، لذا فإن اللجنة ستبحث خلال أيام ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الأوقاف، فى ضوء مستجدات بيان هيئة كبار علماء الأزهر، بشأن رفض الخطبة المكتوبة، وسنحاول التوفيق بين الرأيين خلال الايام المقبلة.

وزير الأوقاف يتحدى"الأزهر".. مختار جمعة يأمر بتطبيق الخطبة المكتوبة لأئمة الوزارة.. ورئيس القطاع الدينى: لم نكلف أحد غير أئمتنا بها وننظر اقتناع الآخرين.. ويؤكد: لن نمنع الراغبين فى الإرتجال