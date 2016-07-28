الأهلي يعدد المكاسب من الفوز على الوداد.. ويوجه رسالة للاعبين

عدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي المكاسب التي حققها فريقه عقب انتصاره على الوداد المغربي بهدف دون رد يوم الأربعاء.

وتغلب الأهلي على منافسه الوداد بهدف دون رد في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى ليعيد نفسه بقوة في المنافسة على التأهل لنصف نهائي المسابقة. (طالع التفاصيل)

وتحدث سيد عبد الحفيظ لقناة "النهار اليوم" قائلا:"المكسب الأول لنا هي قدرتنا على الحفاظ على اسم وشخصية الأهلي والقتال لآخر لحظة".

وأكمل"أما ثانيا فالتركيز الذي ظهر به كل اللاعبين كان رائعا، وقبل المباراة وجهنا لهم رسالة بأن يرفعوا رؤوسهم دائما وأن يقاتلوا وأن النتيجة ما هي إلا توفيق فقط".

وواصل"هذا الانتصار أعاد الأهلي للحسابات مرة أخرى من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة بعد النتائج السيئة خلال الفترة الأخيرة".

وأردف"كما أن كل تبديلات مارتن يول كانت رائعة للغاية وموفقة رغم إنها كانت اضطرارية لكنه تعامل معها بشكل جيد".

وواصل"هل رأيتم أيضا حماس كل اللاعبين البدلاء مثل شريف إكرامي وعماد متعب رغم عدم مشاركتهم؟ كل ما حدث كان مميزا".

وتابع مدير الكرة بالأهلي حديثه موجها رسالة للاعبيه قائلا:"من حق الجميع أن يفرح اليوم".

واستدرك"لكن بداية من الغد سنبدأ الاستعداد للقاء سموحة في كأس مصر فنحن نريد الفوز بتلك البطولة التي لم نتوج بها منذ تسع سنوات".

وأتم"وبعد تلك المباراة سنبدأ الاستعداد لمواجهة زيسكو يونايتد في الجولة الخامسة من البطولة الإفريقية".