أحمد درويش: تأسيس الشركة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ 3 دولار

كشف الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن قرار تأسيس الشركة فى منطقة قناة السويس بـ 3 دولارات فقط، مؤكداً أن ذلك يجذب المستثمرين.

وأضاف، "أخبرت الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهو عقلانى الى حد كبير وأخبرته أننا انشأنا نموذج محاكاة للمناطق الصناعية الأخرى وحصلنا على موافقة مبدئية على إعادة دارسة ضريبة الاستثمار فى المنطقة الصناعية، ونحن نعيد النظر فى ضريبة الاستثمار التى تفرض على المستثمر".

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تبحث بجدية مساعدة الشاب فى الاستثمار بمنطقة الاقتصادية للقناة، وكذلك توفير فرص عمل دائمة لهم، مشدداً على أنهم يبذلوا الجهد لتكون تلك المنطقة من مجموعة الكبار الاقتصادية كباقى دول أسيا وأوربا.

وأضاف درويش ، خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج يوم بيوم على فضائية النهار، أن العامل المصرى منضبط دائما فى غير العمل الحكومى، مشيراً إلى أن مصر لديها العمالة والأيدى العاملة، متابعاً :"بعض الاحيان المستثمر يكون فاسد ويفسد موظف الحكومة ويرشيه فيبيع له بابخس الأثمان، ونحن دولة آتية فى الاستقرار".

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