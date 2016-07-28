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بالفيديو : تجمهر أهالى كمباوند فى أكتوبر على خلفية اغتصاب طفل من فرد أمن

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بالفيديو : تجمهر أهالى كمباوند فى أكتوبر على خلفية اغتصاب طفل من فرد أمن بالفيديو : تجمهر أهالى كمباوند فى أكتوبر على خلفية اغتصاب طفل من فرد أمن
تجمهر عدد من الأهالى بـ"كمباوند" فى أكتوبر احتجاجا على واقعة اغتصاب فرد أمن لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وتمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض عليه داخل كمباوند بأكتوبر.
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>بالفيديو : تجمهر أهالى بـ"كمباوند" فى أكتوبر... من طرف youm7
> تلقى اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، إخطارآ يفيد القبض على فرد أمن يدعى "إبراهيم.خ" 42 سنة داخل مدينة الخمائل بأكتوبر، لاغتصاب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن استدرجه وتناوب على اغتصابه وأصابه بحالة إعياء شديدة.
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>بالفيديو : تجمهر أهالى بـ"كمباوند" فى أكتوبر... من طرف youm7
> انتقلت قوة أمنية بإشراف العميد محيى سلامة مفتش القطاع، والمقدم أحمد نجم رئيس المباحث والرائد إسلام المهداوى معاون المباحث، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأنه مكلف بحراسة العمارة التى يقيم فيها الطفل، وارتكب الواقعة داخل جراج فى نفس العقار بعد استدراج الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات

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مصر 365

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