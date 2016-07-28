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سمير رضوان يطلق مبادرة لاتحاد الأشقاء العرب لإنقاذ اقتصاد مصر

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سمير رضوان يطلق مبادرة لاتحاد الأشقاء العرب لإنقاذ اقتصاد مصر سمير رضوان يطلق مبادرة لاتحاد الأشقاء العرب لإنقاذ اقتصاد مصر
أشاد وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوزراء المجموعة الاقتصادية، ونتائجه على سعر صرف الدولار فى السوق، مشدداً على أهمية عصر الوقت.

وقال "رضوان" فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، :"الرئيس حسنا فعل باجتماعه بوزراء المجموعة الاقتصادية، بالرغم من أن حزمة الإجراءات المعروضة متأخرة..نحن نعالج المشكلة من جوانب صغيرة متفرقة ولكن لا ننظر للمشكلة بكاملها".

وأشار إلى أنه لا يوجد نموذج أو توجه اقتصادى معين لمصر، ولا يوجد تناسق بين الأجهزة القائمة على إدارة السياسة المالية والنقدية والاجتماعية، مضيفاً :" مصر بلا توجه اقتصادى، وقرض الصندوق الدولى ليس عصا سحرية".

وأطلق مبادرة لاتحاد الأشقاء العرب من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى، قائلاً:"الأشقاء العرب قادرين على تقديم جهود أكبر من صندوق النقد الدولى لإنقاذ الاقتصاد المصرى".

كما أعرب عن رفضه مقترح طرح سندات خزانة بالخارج، موضحاً أن طرح السندات بالخارج يتطلب قوى وشغال لضمان الحصول على نتيجة، مشيداً فى الوقت نفسه بطرح شركات القطاع العام بالبورصة، من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة.

واقترح تجميع الأصول المملوكة فى هيئة واحدة مستقلة تقدم تقاريرها للرئيس والبرلمان، لإدارة الاصول بما تراه مناسباً ومن خلال مكاتب محاسبة عالمية.


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مصر 365

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