أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصطفى الفقي: نعيش نهاية مرحلة كبيرة من التاريخ العربي الحديث

Google+ Print
مصطفى الفقي: نعيش نهاية مرحلة كبيرة من التاريخ العربي الحديث مصطفى الفقي: نعيش نهاية مرحلة كبيرة من التاريخ العربي الحديث

 

المفكر السياسى_مصطفى الفقى

دعا الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، جامعة الدول العربية للتركيز على النشاطات الثقافية والاقتصادية بالمنطقة، وترك القضايا السياسية جانبًا نظرًا لاختلاف الرؤى العربية حولها.

وقال «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في »، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائيثة «إم بي سي مصر»، اليوم الأربعاء، إن هناك بيانات للجامعة العربية يتم تأجيلها من عام إلى آخر، مطالب الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، بالسعي للإصلاح داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن المنطقة تعيش الآن نهاية مرحلة كبيرة من التاريخ العربي الحديث.

وأرجع المفكر السياسي، عزوف الرؤساء والملوك العرب عن الدورة الـ27 للقمة العربية التي تم عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى التوترات التي تشهدها المنطقة، وانشغال كل دولة بأزماتها الداخلية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب