مصطفى الفقي: نعيش نهاية مرحلة كبيرة من التاريخ العربي الحديث

دعا الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، جامعة الدول العربية للتركيز على النشاطات الثقافية والاقتصادية بالمنطقة، وترك القضايا السياسية جانبًا نظرًا لاختلاف الرؤى العربية حولها.

وقال «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائيثة «إم بي سي مصر»، اليوم الأربعاء، إن هناك بيانات للجامعة العربية يتم تأجيلها من عام إلى آخر، مطالب الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، بالسعي للإصلاح داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن المنطقة تعيش الآن نهاية مرحلة كبيرة من التاريخ العربي الحديث.

وأرجع المفكر السياسي، عزوف الرؤساء والملوك العرب عن الدورة الـ27 للقمة العربية التي تم عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى التوترات التي تشهدها المنطقة، وانشغال كل دولة بأزماتها الداخلية.