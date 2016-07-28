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تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى المربع الذهبي بـ«أبطال أفريقيا»

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تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى المربع الذهبي بـ«أبطال أفريقيا» تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى المربع الذهبي بـ«أبطال أفريقيا»

مباراة الأهلي والوداد المغربي

جدد فريق النادي الأهلي آماله في التأهل إلى المربع الذهبي، بعد فوزه بهدف نظيف على الوداد المغربي، أحرزه رامي ربيعه، في المباراة التي جمعت بينهما، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي زيسكو في الجولة القادمة، كما سيواجه الأهلي أسيك خارج أرضه.

ويتصدر الوداد المجموعة برصيد 7 نقاط بنفس رصيد زيسكو يونايتد، ثم يأتي أسيك في المركز الثالث بـ 4 نقاط، والأهلي بـ 4 نقاط.

وترصد «ONA» فرص تأهل الفريق الأحمر بعد أن نجح في رفع رصيده إلى 4 نقاط مستاويًا مع أسيك.

ويتأهل الأهلي إلى المربع الذهبي في حاله فوزه في كل مبارياته القادمة ليصل إلى 10 نقاط، مع تعثر الوداد أو زيسكو في أي مباراة.

وفي حالة تعادل الأهلي مع أسيك والفوز على زيسكو، سيرفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، ويأمل في فوز الوداد بمباراتيه التاليتين بعد ذلك، ليصل إلى 13 نقطة خاصة، ليجمد زيسكو رصيده عند 7 نقاط ويتأهل الأهلي والوداد.

 

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