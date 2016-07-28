محافظ الإسكندرية يأمر بدعاية مجانية لمهرجان "الموسيقى والغناء"

أمر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، بعمل دعاية مجانية لفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى يستمر على مدار شهرين كاملين بإجمالى 18 حفلا فنيا.

وأكد اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة، ضرورة التعاون مع الدكتور إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، لخروج المهرجان بالشكل الذى يليق بالمحافظة.

يذكر أن المهرجان يقام بعد غياب دام 5 سنوات، بمشاركة أكثر من 60 فنانا ما بين عازفين ومطربين، ويتضمن الافتتاح حفلا فنيا وغنائيا بمشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة، يقدمون خلاله مختارات من أغانى أشهر المسرحيات العالمية.

وافتتح الحفل على أنغام أوركسترا النيل السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وأشهر الأغانى العالمية والشرقية التى انتشرت فى الستينيات وحتى تسعينيات القرن الماضى.

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اليوم.. افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفى بحضور أكثر من 60 فنانا بالإسكندرية

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