أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يأمر بدعاية مجانية لمهرجان "الموسيقى والغناء"

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يأمر بدعاية مجانية لمهرجان "الموسيقى والغناء" محافظ الإسكندرية يأمر بدعاية مجانية لمهرجان "الموسيقى والغناء"
أمر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، بعمل دعاية مجانية لفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى يستمر على مدار شهرين كاملين بإجمالى 18 حفلا فنيا.

وأكد اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة، ضرورة التعاون مع الدكتور إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، لخروج المهرجان بالشكل الذى يليق بالمحافظة.

يذكر أن المهرجان يقام بعد غياب دام 5 سنوات، بمشاركة أكثر من 60 فنانا ما بين عازفين ومطربين، ويتضمن الافتتاح حفلا فنيا وغنائيا بمشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة، يقدمون خلاله مختارات من أغانى أشهر المسرحيات العالمية.

وافتتح الحفل على أنغام أوركسترا النيل السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وأشهر الأغانى العالمية والشرقية التى انتشرت فى الستينيات وحتى تسعينيات القرن الماضى.
>


>اليوم.. افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفى بحضور أكثر من 60 فنانا بالإسكندرية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365