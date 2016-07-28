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إقالة الجهاز الفني لنادي الزمالك بعد هزيمة صن داونز

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إقالة الجهاز الفني لنادي الزمالك بعد هزيمة صن داونز إقالة الجهاز الفني لنادي الزمالك بعد هزيمة صن داونز

مرتضى منصور

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إقالة الجهاز الفني للفريق الكروي الأول، عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام “صن داونز” الجنوب أفريقي في مباراة الجولة الرابعة لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وأعرب منصور، عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه اليوم أمام صن داونز بهدف نظيف فى رابع جولات بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا التى جرت مساء اليوم على ملعب الاخير فى أقليم بريتوريا .

ووجه رئيس النادي، اللوم للجهاز الفنى للفريق الابيض بقيادة محمد حلمى مؤكدا أنهم يتحملو نتيجة اللقاء ولم ينجحو فى قيادة الفريق لبر الامان .

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