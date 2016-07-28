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محمد اليماني: الدولة تحملت 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء

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محمد اليماني: الدولة تحملت 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء محمد اليماني: الدولة تحملت 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء

الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء

ناشد الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، كل صاحب عقار يعمل بنظام الممارسة التقدم لتركيب «العداد الكودي»، موضحا أن هذا العداد لن يكون باسم صاحب العقار، وسيكون كل عداد برقم كودي.

وقال «اليماني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، إن الوزارة أعدت الضوابط الخاصة لتركيب العداد الكودية، مشيرا إلى تركيب 19 ألف عداد كودي على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة تحملت 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء العام الماضي، واهتمت بجودة الخدمة التي تعتبرها الوزارة إحدى ركائز العمل.

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