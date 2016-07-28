بالفيديو – رأسية ربيعة تسقط الوداد وتعيد الحياة لجسد الأهلي

أعادت رأسية رامي ربيعة الحياة لجسد الأهلي بعدما تغلب الفريق المصري على نظيره المغربي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء.

وحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي في ملعب مولاي عبد الله لملاقاته في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ورفع الأهلي رصيده بذلك الانتصار إلى أربع نقاط ويظل في المركز الرابع بالتساوي مع أسيك أبيدجان وذلك بسبب المواجهات المباشرة وفوز الفريق الإيفواري على نظيره المصري بهدفين لهدف في وقت سابق.

بينما تجمد رصيد الوداد عند سبع نقاط ويظل في صدارة المجموعة بالتساوي مع زيسكو يونايتد وبسبب المواجهات المباشرة يظل الفريق المغربي متصدرا.

وأصبح ذلك الفوز هو الأول للأهلي على الوداد في تاريخ مواجهاتهما في دوري أبطال إفريقيا حيث سيطر التعادل على مبارياتهما الثلاث السابقة.

كما أصبح ذلك الانتصار هو الأول للأهلي على حساب الفرق المغربية في المغرب في كل المسابقات الإفريقية.

بداية ودادية ونهاية أهلاوية

المباراة بدأت بضغط سريع من أصحاب الأرض وانفرد وليد الكارتي بمرمى أحمد عادل عبد المنعم وسدد الكرة بيمناه لكن حارس الأهلي زاد عن مرماه وتصدى له.

وبعدها بدقائق أرسل رضى هجهوج عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء الأهلي قابلها فابريس أونداما بتسديدة على الطائر بيمناه لكن أحمد عادل تصدى مرة أخرى.

ظل الوداد مسيطرا على أحداث المباراة قبل أن يبدأ الأهلي في الاستفاقة بالخروج من وسط ملعبه ويبدأ في مجاراة الوداد في الضغط على دفاعه.

ولكن تعرض عمرو السولية لإصابة مفاجئة ليضطر مارتن يول إجراء التبديل الأول بمشاركة باسم علي.

بعدها بدقائق انطلق باسم علي من الناحية اليمنى ومرر الكرة لعمرو جمال الذي سدد لكن تصويبته ارتطمت بقدم لاعب الوداد لتخرج إلى ركلة ركنية.

ذلك قبل أن يسدد أحمد فتحي كرة بيسراه من خارج منطقة الجزاء لكن حارس الفريق المغربي زهير العروبي يتصدى له.

هدف مبكر وسوء حظ

في الدقيقة 46 والأولى من الشوط الثاني حصل الأهلي على ركلة حرة غير مباشرة من الناحية اليمنى أرسلها وليد سليمان بيسراه قابلها رامي ربيعة برأسية متقنة ليسجل الهدف الأول للفريق المصري.

واصل الأهلي ضغطه على دفاع الوداد واستغل وليد سليمان تشتيت خاطئ من لاعب الفريق المغربي للكرة وسدد صاروخية بيسراه لكن زهير العروبي تصدى له.

استمر سوء حظ الأهلي في المباراة واضطر لإجراء تبديلين اضطراريين بخروج باسم علي وأحمد حجازي للإصابة ومشاركة كل من محمد هاني وسعد سمير.

بعد ذلك ضغط الوداد بكل قوة من أجل إدراك التعادل وكاد أن يسجل إبراهيم الكارتي هدف التعادل بعدما ارتطمت الكرة به ولكنها مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

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