الأهلي عن الإصابات أمام الوداد: ضغط عصبي

ما هي سبب الإصابات الاضطرارية التي تعرض لها لاعبو الأهلي أمام الوداد المغربي؟ أسامة عرابي المدرب العام للفريق الأحمر يجيب.

وتغلب الأهلي على منافسه الوداد يوم الأربعاء بهدف دون رد في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى. (طالع التفاصيل)

وتحدث أسامة عرابي لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"كنا نعاني من سوء حظ غريب فتعرض عمرو السولية للإصابة في العضلة الضامة فيما أصيب أحمد حجازي لشد في العضلة الخلفية".

وبسؤاله عن سبب تلك الإصابات علق"من الوارد أن تكون بسبب الضغط العصبي الذي نعاني منه خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف"كنا نخوض المباراة ولدينا نقطة واحدة فقط وكنا في قمة تركيزنا من أجل الفوز لذا من الوارد أن تكون الإصابات نفسية".