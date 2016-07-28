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مدرب صن داونز: أهدرنا فوزا كبيرا على الزمالك بسبب ' الاستمتاع '

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مدرب صن داونز: أهدرنا فوزا كبيرا على الزمالك بسبب ' الاستمتاع ' مدرب صن داونز: أهدرنا فوزا كبيرا على الزمالك بسبب ' الاستمتاع '

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي أن فريقه أهد فوزا كبيرا على الزمالك خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز صن داونز على الزمالك بهدف دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث موسيماني لشبكة (سوبر سبورت) الجنوب إفريقية عقب المباراة قائلا "كنا نستطيع أن نسجل أكثر من هدف بسهولة لكن اللاعبين أرادوا الاستمتاع بالكرة".

وواصل "الاستمتاع بالمباراة أمر جيد وهو يعطيك الثقة والتحكم في الكرة.. لكن عليك أيضا أن تسجل".

وأضاف: "قدمنا أداء جيدا في المباراة وسيطرنا على مجريات اللعب، وفي النهاية حصلنا على ما نريد وهو الفوز والنقاط الثلاثة".

وتابع حديثه قائلا: "أشكر جماهير الفريق التي حضرت لتشجيعنا فهم دائما ما يساندون الفريق ونستمد منهم الدوافع لتقديم أداء جيد".

وأتم "أتمنى يوما أن نرى الملعب مليء بالجماهير.. ربما يريدون أن نحقق المزيد من الانتصارات".

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فيديو اليوم السابع