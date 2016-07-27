عامل يشرع فى قتل 4 أشخاص بسبب الخلاف على أجرة توك توك بالحوامدية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عامل، لاتهامه بالاعتداء على سائق توك توك و3 من أصدقائه بسلاح أبيض، وإصابتهم بعدة جروح بمنطقة الحوامدية.

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وبين السائق عقب توصيله، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، مما أدى إلى استعانة السائق بأصدقائه، إلا أن العامل اعتدى عليهم بسكين، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد رجب غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغًا من مستشفى الحوامدية يفيد استقباله 4 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بأنحاء جسدهم وتحويلهم إلى مستشفى قصر العينى لسوء حالتهم الصحية.

وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد عوض رئيس مباحث الحوامدية، أن أحد المصابين يعمل سائق توك توك، نشبت بينه مشادة كلامية وبين عامل بسبب الخلاف على قيمة أجرة توصيله، مما دفع السائق لاستدعاء 3 من أصدقائه لمناصرته فى التشاجر، إلا أن العامل حصل على سكين من محل كبدة مجاور لمكان الواقعة، واعتدى على السائق وأصدقاءه مما أسفر عن إصابتهم.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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