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ترحيل 19 سودانيا إلى بلادهم لمحاولتهم التسلل إلى ليبيا

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ترحيل 19 سودانيا إلى بلادهم لمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ترحيل 19 سودانيا إلى بلادهم لمحاولتهم التسلل إلى ليبيا
رحّلت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء، 19 مواطنا سودانيا إلى بلادهم لمحاولتهم التسلل إلى ليبيا وإقامة البعض منهم بطريقة غير قانونية.

وأفاد مصدر أمنى مأمورية تابعة لمديرية أمن مرسى مطروح وبها 19 سودانيا كان تم القبض علي بعضهم خلال محاولتهم التسلل إلى ليبيا وصلوا إلى المطار.

وأوضح المصدر ان السلطات المعنية أجرت اتصالاتها مع المسئولين بسفارة بلادهم بالقاهرة وتم إصدار وثائق سفر لهم وترحيلهم الي الخرطوم بعد مراجعة مواقفهم الأمنية.


>رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين
>http://www.youm7.com/story/2016/7/27/رئيس-حكومة-الوفاق-الوطني-الليبى-يصل-القاهرة-للقاء-عدد-من-الم/2817908#

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