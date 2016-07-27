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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادثى تصادم بكفر الشيخ

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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادثى تصادم بكفر الشيخ مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادثى تصادم بكفر الشيخ
لقى عماد الشحات 17 سنة، من قرية منشأة عباس التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، مصرعه أثر كسر فى الجمجمة لاصطدام دراجته النارية بـ"توك توك" أثناء زفة بالسيارات بالقرية، وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم قبالة قرية الكردى التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ.

تم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى، والمصابين لمستشفى قلين المركزى، وتحرر محضرين بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

نيابة سيدى سالم بكفرالشيح تبدأ التحقيق فى مصرع 3 أثناء التنقيب عن آثار
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