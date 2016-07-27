مفاجأة.. "فيروس سى" ينتقل عبر العلاقة الزوجية

أكد الدكتور محمد العتيق أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمركز أبحاث طنطا ورئيس مؤتمر الدلتا الدولى المنعقد حاليا بطنطا أنه برغم النجاح الكبير لوزارة الصحة لعلاج فيروس سى ، وارتفاع نسب الاستجابة للعلاجات الجديدة إلا أن منع انتقال المرض ومقاومة أسبابه يأتى فى المقام الأول.

وقال الدكتور محمد العتيق أن الندوة ناقشت أسباب انتقال فيروس سى وأنه لا ينتقل من خلال الطعام ،أو الملامسة العادية، إلا أنه ينتقل من خلال الدم ومشتقاته والأدوات المستخدمة فى الجراحة ،وأدوات الأسنان، وأمواس الحلاقة ،مشيرا إلى أن الاعتقاد بعدم انتقال المرض من خلال العلاقة الزوجية خاطئ إذ أن هناك أبحاثا أثبتت أن هناك نسبة من الفيروسات المسببة للمرض تنتقل من خلال العلاقة الزوجية .

وأشار إلى أنه يجب الاستمرار فى حملات التوعية التى كانت موجهة فى شهر رمضان الماضى عن الوقاية من فيروس سى مع تصحيح المعلومات الطبية غير الصحيحة ،موضحا أن هناك أدوية جديدة لفيروس سى وبى أيضا ستظهر خلال الشهور المقبلة ستحمل نتائج تقارب الـــ 100 % شفاء .

من جانبه قال الدكتور علاء الدين إبراهيم أستاذ أمراض الباطنة بكلية طب بنها ،عضو اللجنة التنفيذية للرابطة الآسيوية الباسيفيكية للكبد ،ورئيس لجنة التوعية الكبدية بالرابطة، أنه تم التأكيد على وجوب زيادة التوعية الكبدية فيما يتعلق بسبل انتشار المرض، وزيادة الاهتمام بمنع انتشار العدوى لمنع إضافة حالات جديدة مصابة بالمرض ،حيث يبلغ عدد الحالات الجديدة سنويا 150 ألف إصابة سنويا.

وأوصى بضرورة الاهتمام بجمع جميع البيانات الطبية الخاصة بعلاج جميع الحالات، التى يتم علاجها فى المراكز الطبية، والتى بلغت 60 مركزا حتى يتسنى الحصول على نتائج دقيقة تخص العلاج، بما يسمح بإمكانية تعديل أو تغيير البروتوكولات للوصول إلى أعلى معدلات شفاء .

وقال الدكتور عبد الحميد سرواح أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قناة السويس أنه يجب عمل مسح طبى للبحث عن الفيروس الكبدى سى بين قطاعات الشعب المختلفة، وطالب جميع العاملين فى الشركات بعمل فحص لهم فى أماكن العمل ،موضحا أنه لابد من توافر برنامج قوى للوقاية من فيروس سى ومنع الإصابة.

وأكد الدكتور أحمد الجارم أستاذ الكبد والجهاز الهضمى أن فيروس سى يمكن أن ينتقل من مريض لشخص من خلال الآلات الجراحية ،وحقن المخدرات التى تنتقل من شخص لآخر ،كما أنه قد ينتقل داخل غرف العمليات عند عدم تعقيم الأدوات بشكل جيد أو من خلال طبيب الأسنان.

بالانفوجراف.. مصر تهزم فيروس سى فى 8 خطوات

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