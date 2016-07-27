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السلطات البلغارية تتهم 3 سوريين بالإرهاب

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السلطات البلغارية تتهم 3 سوريين بالإرهاب السلطات البلغارية تتهم 3 سوريين بالإرهاب
اتهم مدع عام بلغارى ثلاثة مواطنين سوريين بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وذكر مكتب المدعى العام أن الثلاثة هم المحمد عبد الحميد (20 عاما) والعبد الله فادى (22 عاما) والفهدى ياسين (25 عاما).

وأضاف أن الرجال الثلاثة حصلوا على صفة لاجئ فى ألمانيا وحاولوا فى وقت سابق من هذا العام السفر إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الجهادية.

ألقت شرطة الحدود البلغارية القبض عليهم فى بلدة سفلنغراد الحدودية فى فبراير.

وقال الإدعاء إنه وجد صورا فوتوغرافية لمتشددين كانوا أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش محفوظة فى الهواتف المحمولة للمتهمين، ورسائل لهؤلاء الأشخاص فى سجلات اتصالاتهم.

ومن المقرر محاكمتهم يوم 2 أغسطس، وفى حال إدانتهم قد يواجه الرجال عقوبة بالسجن لمدة تصل الى 10 سنوات.
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