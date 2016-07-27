وفد برلمانى ليبى يطالب نظيره المصرى بالاعتراف بشرعية مجلس النواب

دعا وفد برلمانى ليبى أعضاء مجلس النواب المصرى بضرورة دعم شرعية مجلس النواب الليبى والتعامل مع الحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثنى، ووقف التعامل مع حكومة الوفاق الوطنى لحين حصولها على الشرعية من البرلمان الليبى.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبى خليفة الدغارى، فى مؤتمر صحفى بالسفارة الليبية فى القاهرة، أن زيارة الوفد لمجلس النواب المصرى تهدف لتوضيح النقاط الغامضة فى الوضع الليبى، داعيا لدعم شرعية مجلس النواب الليبى طبقًا لنصوص الإعلان الدستورى واللائحة الداخلية للمجلس ووثيقة الحوار السياسى.

وقال الوفد البرلمانى الليبى فى بيانهم: "بحثنا توثيق التعاون فى المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب وتقديم الدعم للجيش الوطنى الليبى التابع للشرعية، بما يخدم الأمن القومى والاستقرار فى كلا البلدين وتطبيق اتفاقية الدفاع المشترك، إضافة لحث وزارة الخارجية المصرية على ضرورة التعاون مع الحكومة الموقتة والشرعية فيما يخص الدعم الإقليمى والدولى، وقرارات الحكومة فى تعيين السفراء والمندوبين وبما يسهم فى توثيق العلاقات وتقديم الخدمات للجاليتين فى كلا البلدين".

ودعا وفد مجلس النواب الليبى نظيره المصرى العمل على تفعيل ما يمكن تفعليه من اتفاقيات بين الجانبين، وتسهيل إجراءات الإقامة وترخيص السيارات وفتح مدارس ليبية عامة طبقًا لنصوص الاتفاق والمعاملة بالمثل، وفتح مدرستين مصريتين فى ليبيا والعكس، وتسهيل حركة التنقل عبر المنافذ البرية وفتح مطار القاهرة الدولى أمام الملاحة الليبية، وتسهيل حركة المرضى والطلبة الدارسين في مصر، إضافة لاستئناف القنصلية المصرية لعملها فى بنغازى أو طبرق لفتح تأشيرات السفر ومتابعة مشاكل الجالية المصرية فى ليبيا".

وفيما يخص الجالية الليبية فى مصر وأوضاع النازحين أعرب الوفد عن أمله فى التعاون مع مجلس النواب المصرى فى العمل على تفعيل ما يمكن تفعليه من اتفاقيات بين الجانبين، وتسهيل إجراءات الإقامة وترخيص السيارات، وفتح مدارس ليبية عامة طبقا لنصوص الاتفاق والمعاملة بالمثل (فتح مدرستين مصريتين فى ليبيا والعكس)، وتسهيل حركة التنقل عبر المنافذ البرية وفتح مطار القاهرة الدولى أمام الملاحة الليبية، وتسهيل حركة المرضى والطلبة الدارسين فى مصر، إضافة لاستئناف القنصلية المصرية لعملها فى بنغازى أو طبرق لفتح تأشيرات السفر ومتابعة مشاكل الجالية المصرية فى ليبيا.

ودعا الوفد لفتح الاستثمارات لمصر فى الكثير من المجالات فى ليبيا، بما فى ذلك إعادة الإعمار والاستثمار فى مجالات الاتصالات والطاقة والكهرباء والصناعات النفطية، خاصة فى مجال إنتاج المشتقات النفطية وإنتاج الوقود على وجه الخصوص، واستمرار التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين فى كلا البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية فيما يخدم المصلحة العليا للبلدين والشعبين الشقيقين.

- برلمانيون ليبيون يبحثون مع نواب مصريين سبل التعاون