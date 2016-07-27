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مقتل 6 بينهم 4 أطفال فى هجوم بالموتر وتفجير ببغداد

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مقتل 6 بينهم 4 أطفال فى هجوم بالموتر وتفجير ببغداد مقتل 6 بينهم 4 أطفال فى هجوم بالموتر وتفجير ببغداد
قالت مصادر أمنية إن هجوما بقذائف المورتر فى مخيم للنازحين من الحرب مع داعش بجنوب بغداد أسفر عن مقتل أربعة أطفال وامرأة اليوم الأربعاء بينما قتل رجل شرطة فى تفجير انتحارى منفصل بشمال العاصمة.

وجاء فى بيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التى تعمل بمخيم السلام أن ثلاثة قذائف سقطت على المخيم واحدة فى منتصفه واثنتان فى سوق.

والسلام هو ثالث أكبر مخيم للنازحين فى بغداد ويؤوى مدنيين فروا من العنف فى محافظتى صلاح الدين شمالى العاصمة والأنبار الواقعة فى غرب البلاد.

وفى الحادث الآخر قالت الشرطة إن مفجرا انتحاريا فجر سترته الناسفة بعدما حاولت الشرطة منعه من دخول سوق مزدحمة فى حى الشعلة الذى تقطنه أغلبية من الشيعة. وأسفر الحادث عن مقتل شرطى وإصابة أحد المارة.
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