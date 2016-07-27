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محافظ بورسعيد يدشن 50 سيارة جديدة لمنظومة النظافة والصرف الصحي بالمحافظة

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محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد

كتب ـ جمال نوفل:

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن دخول 50 سيارة جديدة للعمل بمنظومة النظافة والصرف الصحي بالمحافظة، وجاء ذلك خلال تدشين محافظ بورسعيد لسيارات جديدة “قلاب وكسح مياة”، وذلك بالجراج العمومي لمحافظة بورسعيد، بقيمة إجمالية تصل الي 26 مليون جنية ونصف.

وأوضح الغضبان،  في بيان صادر عنه اليوم، أن هذة السيارت والمعدات، سوف تكون إضافة قوية لمنظومة النظافة بالمحافظة والصرف الصحي، وستعمل علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجة المحافظ بتدريب السائقين علي استخدام المعدات الجديدة، وذلك للحفاظ عليها وضمان تاديتها للمهام بكفاءة عالية.

وأكد  أن المحافظة تعمل في جميع الاتجاهات والمجالات، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم بها الدولة، في دعم محافظة بورسعيد، في مجالات التنمية، مشيرًا بأن هذا العدد الكبير من السيارت والمعدات يدل علي أن هناك اهتمام كبير واستجابة لمطالب المحافظة، كما وجة المحافظ برفع كفاءة جميع السيارات التي تعمل في جراجات الأحياء، والإنقاذ والطواري، وان تعمل جميع الجراجات بكامل طاقاتها، كما قرر بصرف مكافاة مالية لجميع السائقين بجراج المحافظة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل.

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