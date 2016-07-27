بالتفاصيل: هكذا انسحبت نجوى كرم من حفلتها في مهرجان صفاقس

انتشر بسرعة البرق خبر انسحاب نجوى كرم من حفلها الناجح في مهرجان"صفاقس" الدولي ليلة البارحة وأثار انسحابها ضجة فليس أمراً معتادا أن لا يكمل فنّان حفلته ويغادر المسرح أمام جمهور اشترى تذاكره بثمن مرتفع. وقد حضر الحفل جمهور كبير يعد بالآلاف.

والحقيقة أن نجوى غنت طيلة أكثر من ساعة، فقد بدأ الحفل على السّاعة العاشرة والنصف و كان الجمهور متجاوباً مع الفنانة التي قدمت باقة من أحلى أغانيها القديمة والجديدة وانسحبت نجوى كرم على الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة أي أنها غنت طيلة ساعة وربع السّاعة ولم يبق من برنامج حفلتها إلا القليل فقد دامت حفلتها في مهرجان قرطاج –على سبيل المقارنة - ساعة ونصف الساعة وقد امتدح الحضور الفنانة اللبنانية رغم ان البعض أشار إلى قصر مدة الحفلة.

ورغم محاولات هيئة مهرجان "صفاقس" إثناء نجوى كرم عن قرارها بالانسحاب إلا أنها تمسكت بموقفها علما وانّ الفنانة اللبنانيّة تقاضت كامل أجرها قبل بداية الحفلة وفق بنود العقد ولم تكن لهيئة المهرجان أية وسيلة ضغط على المطربة لإتمام حفلتها .

سبب الانسحاب

وسبب هذا الانسحاب هو تفطن نجوى كرم إلى بث حي لحفلتها عبر بعض المواقع الالكترونية وهو بث غير قانوني وغير مرخص فيه وخاطبت الفنانة الجمهور بكل لطف أثناء وصلتها الغنائية وأعلمته أن هناك جهات وصفتها بغير المسؤولة تبث الحفل وقالت أن ذلك أمر"مش حلو" وواصلت الغناء ولكن النقل تواصل فاضطرت إلى الانسحاب وقد أشارت بعض المصادر أنّ محاميها الذّي كان حاضراً هو من اعلمها .

ومن المنتظر أن يعقد اليوم لسعد الزواري مدير مهرجان "صفاقس" الدولي ندوة صحفية لشرح كل تفاصيل ما حصل علماً ان مصدر من هيئة المهرجان قال إن من قام بالبث الحي اعترف بمخالفته وعدم احترامه لحقوق الفنانة وحقوق ادارة المهرجان .

حفل نجوى كرم هو الحفل الثاني في برنامج مهرجان "صفاقس" وقد كان الحفل الاول اقامه الفنان صابر الرباعي (وهو أصيل مدينة"صفاقس"280 كلم جنوب تونس العاصمة).

مشهد غير مألوف

عند وصول نجوى كرم إلى مدينة "صفاقس" تجمع حولها عدد كبير من الجمهور والأكيد انهم كانوا على علم أن الفنانة ستوزع بعض تذاكر حفلها مجاناهدية منها لمحبّيها ولولا الحواجز وكوكبة الحراس والمرافقين للفنانة لهجموا عليها سعيا للحصول على تذكرة .

احدهم رفع لافتة كتب عليها:"يخرب بيتك..شو حبيتك:أعطيني تذكرة".

وكتب آخر بالانجليزية :أنا لا مال لي: أريد تذكرة "وثالث رفع لافتة " كتب عليها بالانجليزية: احبك نجوى : أعطيني تذكرة".

وقد مسكت الفنانة مجموعة من التذاكر بين يديها وأخذت وهي محاطة بحراسها توزعها في الطريق العام على جمع من الجمهور الذي كان وراء حواجز وكانت نجوى كرم تضع التذكرة في أيادي امتدت لها وأحيانا أخرى ترمي بها لمن بقوا في الخلف ولم تمتد أياديهم لها.

ورغم أن هناك من استهجن العملية وهناك من قال على مواقع التواصل الاجتماعي ان التزاحم بذلك الشكل وطريقة توزيع نجوى كرم التذاكر المجانية امر غير مقبول وهناك حتى من استعمل نعوتاً قاسية إلا ان هناك رأى في ذلك أمرا عاديا.